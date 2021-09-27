27.09.2021 (11:00)

Курсанты кафедры танковых войск Уральского федерального университета успешно сдали итоговые экзамены

Курсанты 6 курса кафедры танковых войск военного учебного центра Уральского федерального университета (УрФу) на прошлой неделе успешно сдали единый аттестационный государственный экзамен.

Аттестационные мероприятия проходили в течение двух дней. В день сдачи теоретической части экзамена курсанты отвечали на вопросы, которые позволили оценить их знания на соответствие квалификационным требованиям по специальности, затем ответы курсантов по практической части подтвердили их профессиональные навыки, способность анализа и применения полученных знаний в нестандартной ситуации.

В феврале каждому из них будет присвоено звание «лейтенант», а затем юноши отправятся к местам несения военной службы. У будущих офицеров экзамены принимали преподаватели военно-учебного центра, а также офицеры Управления танковых войск Центрального военного округа (ЦВО).

Всего в этом году военная кафедра танковых войск военного учебного центра УрФУ выпустит 25 лейтенантов.

С января 2020 года военная кафедра танковых войск носит имя героя Советского Союза С. М. Черепанова.

Справочно:

Степан Черепанов родился 4 декабря 1959 года в Камышлове. После окончания средней школы учился на энергетическом факультете в Уральском индустриальном институте. К октябрю 1943 года Степан Черепанов командовал артиллерией 764-го стрелкового полка 232-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта. Отличился во время битвы за Днепр. В ночь с 3 на 4 октября 1943 года под руководством Черепанова батареи полка были переправлены на плацдарм на западном берегу Днепра в районе села Лютеж Вышгородского района Киевской области Украинской ССР. Черепанов лично организовывал их взаимодействие с пехотой, участвовал в отражении немецких контратак. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1944 года за «умелое командование полковой артиллерией, мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра» капитан Степан Черепанов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

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