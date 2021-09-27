27.09.2021 (10:45)

Свердловские юнармейцы отправились в экспедицию на Камчатку

Свердловские юнармейцы, победившие в конкурсе проектов «Город Екатеринбург в 18 веке, что увидел Беринг?», отправились в экспедицию на Камчатку.

Во время экспедиции, составленной по маршруту путешествия мореплавателя, школьники узнают о целях экспедиции Витуса Беринга. Кроме того, они пополнят свои знания в области культуры, истории, географии. Ребятам подробно и увлекательно расскажут о Камчатке, покажут уникальные горные массивы и вулканы.

В XVIII веке Великая Северная экспедиция Витуса Беринга охватила своими исследованиями северное побережье Евразии, всю Сибирь, Камчатку, моря и земли Тихого океана, берега Японии, северо-западные берега Америки. Это масштабное географическое исследование позволило уточнить границы Российской империи. «Великая Северная экспедиция» - крупнейший туристский проект в мире, его цель - создание для путешественников со всей Европы и россиян нового маршрута. Проект объединяет 111 город ов 42 регионов страны.

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