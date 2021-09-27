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27.09.2021 (09:45)

С курсантами Военного института (ЖДВ и ВОСО) проведено выездное практическое занятие в Эрмитаже

С курсантами Военного института (ЖДВ и ВОСО) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин организовано и проведено выездное практическое занятие в Эрмитаже
на тему: «Шедевры мировой культуры в собраниях Эрмитажа».

Посещение Эрмитажа было организовано в соответствии с правилами приема посетителей по разработанному музеем маршруту.  Практическое занятие по учебной дисциплине «Культурология» направлено на приобретение знаний о развитии мировой культуры, расширение кругозора курсантов, развитие эстетического вкуса.

На практическом занятии в Государственном Эрмитаже в ходе выполнения индивидуальных творческих заданий, курсанты познакомились
с характерными чертами культуры Древнего мира, европейской культуры Средних веков, культуры Нового и Новейшего времени. Особое внимание
на практическом занятии уделено воинской тематике в собраниях Государственного Эрмитажа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Железнодорожные войска , Булгаков
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