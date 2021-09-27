27.09.2021 (09:45)

С курсантами Военного института (ЖДВ и ВОСО) проведено выездное практическое занятие в Эрмитаже

С курсантами Военного института (ЖДВ и ВОСО) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин организовано и проведено выездное практическое занятие в Эрмитаже

на тему: «Шедевры мировой культуры в собраниях Эрмитажа».

Посещение Эрмитажа было организовано в соответствии с правилами приема посетителей по разработанному музеем маршруту. Практическое занятие по учебной дисциплине «Культурология» направлено на приобретение знаний о развитии мировой культуры, расширение кругозора курсантов, развитие эстетического вкуса.

На практическом занятии в Государственном Эрмитаже в ходе выполнения индивидуальных творческих заданий, курсанты познакомились

с характерными чертами культуры Древнего мира, европейской культуры Средних веков, культуры Нового и Новейшего времени. Особое внимание

на практическом занятии уделено воинской тематике в собраниях Государственного Эрмитажа.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице