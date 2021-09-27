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27.09.2021 (10:00)

Экипажи ракетного крейсера «Москва» и корвета «Ладный» выполнили артиллерийские стрельбы в Черном море

Экипажи гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) «Москва» и сторожевого корабля (СКР) «Ладный» Черноморского флота провели комплекс корабельных боевых учений с выполнением артиллерийских стрельб в морских полигонах боевой подготовки.

В акватории Чёрного моря экипажи отработали задачи боевого маневрирования, поиска, обнаружения и уничтожения морских мин и морских целей, а также отразили атаку средств воздушного нападения условного противника в ходе учения по противовоздушной обороне и ведению морского боя с артиллерийской стрельбой из вооружения корабля.

Также в ходе учения экипаж ГРКР «Москва» отработал алгоритм применения главного ракетного комплекса корабля при выполнении ракетной стрельбы.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота на 2021 учебный год.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Учения , Корабли , Артиллерия
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