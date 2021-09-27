27.09.2021 (08:35)

Экипажи танков и боевых машин пехоты ВВО в Забайкалье проходят обучение по новой программе боевой подготовки «Стальной охотник»

Подготовка личного состава осуществляется в окружном учебном центре ВВО, дислоцированном в Забайкальском крае.

Программа разработана на основе опыта ведения боевых действий, а также опыта участников – призеров и победителей конкурсов Армейских международных игр, «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Главное отличие новой программы заключается в комплексной подготовке экипажей с первых дней обучения, тогда, как стандартная программа предполагает раздельное обучение механиков-водителей, наводчиков-операторов и командиров боевых машин, в рамках одиночной подготовки военнослужащих.

При этом важнейшей особенностью программы «Стальной охотник» является соревновательный принцип обучения. За счет этого у военнослужащих появляется возможность проявить свои лучшие качества в выполнении практических задач.

Занятия проводятся на полигонах «Песчанка» и «Красный яр» в течение 45 дней с проведением занятий по армейской тактической стрельбе из стрелкового оружия, тактико-огневых упражнений, упражнений-стрельб на большие дальности из вооружения танков Т-72Б и боевых машин пехоты БМП-2.

Также, в рамках подготовки экипажи примут участие в контрольных занятиях по вождению техники на специально подготовленном танкодроме, с преодолением искусственных препятствий, таких как: колейный мост, противотанковый ров, минно-взрывные заграждение и др.

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