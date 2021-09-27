27.09.2021 (06:47)

Тактико-специальное учение с применением новейшего комплекса развертывания временных дорог состоялось в ВВО

В Хабаровском крае инженерные подразделения Восточного военного округа отработали задачи по прокладыванию временных дорог в труднопроходимых и заболоченных участках местности с применением новейшего многоцелевого комплекта развертывания временных дорог.

Целью мероприятия стало повышение слаженности действий военнослужащих в ходе инженерных работ в связи с ежегодно возникающей напряженной паводковой обстановкой в регионе.

Военные инженеры на машинах КамАЗ-63501, на базе которых размещается комплект, выдвинулись в назначенный район, где осуществили замеры плотности земляного грунта и приступили к разворачиванию КРВД, и сооружению временных дорог для последующего пропуска по ним колесной и гусеничной техники.

Благодаря полной автоматизации комплекта, не требующей применения рабочей силы, время работ по укладке и сборке дорожного полотна занимало не более пяти минут.

Постройка временных дорог позволяет увеличить возможности подразделений при выполнении поставленных задач во время проливных дождей или работы в паводковой местности за счет применения новых высокопрочных и легких материалов для дорожного покрытия, а также разработанной оригинальной конструкции механизма его укладки на поверхность грунта.

Справочно:

Каждый комплект комплекса развертывания временных дорог при развертывании укладывает (а потом собирает обратно для дальнейшей транспортировки) 50 метров дорожного полотна шириной 4,6 метра.

Полностью на укладку полотна одного комплекта требуется всего 5 минут. Полотно укладывается как на подготовленные участки заболоченной местности, так и на грунты, подверженные оводнению, при этом обеспечивая проходимость колесных транспортных средств с нагрузкой на ось до 12 тонн и гусеничной техники весом до 60 тонн.

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