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27.09.2021 (06:28)

Огнеметчики ВВО в Забайкалье в рамках боевой подготовки совершенствуют выучку на огненно-штурмовой полосе

С военнослужащими огнеметных подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, в рамках боевой подготовки проводятся занятия с выполнением упражнений на огненно-штурмовой полосе.

Огнеметчики действуют в составе боевых групп, составленных из двух человек, в средствах индивидуальной бронезащиты. Подготовленный участок представляет собой 500-метровую дистанцию, оборудованную различными препятствиями в виде полуразрушенных стен, проволочных заграждений, рвов и большим количеством различных ловушек. Это и внезапные засады, и налеты «противника».

В ходе занятий военнослужащие оттачивают мастерство по загрузке боекомплекта с огнеметами РПО-А «Шмель», посадке в боевые машины огнеметчиков, спешивании в условном районе выполнения задач, а также занятии огневых позиции с отработкой нормативов по инженерному обеспечению.

Также специалисты войск РХБ защиты отрабатывают нормативы по оказанию медицинской помощи, эвакуации условно раненых, а также личной и коллективной защиты от воздействия поражающих факторов оружия массового поражения.

Залогом успешного преодоления полосы являются слаженность действий военнослужащих и взаимовыручка. В занятиях принимают участие порядка 100 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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