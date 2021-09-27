27.09.2021 (10:30)

Военные медики Каспийской флотилии проводят профилактические мероприятия

В рамках профилактики распространения вирусной инфекции среди военнослужащих на территории воинских частей и соединений надводных кораблей Каспийской флотилии (КФл) в Дагестане военные медики организовали работу более 20 стационарных медицинских контрольных пунктов.

Все контрольно-пропускные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, создан необходимый запас дезинфицирующих средств, медицинских перчаток и масок. Ведётся постоянное дежурство медицинских специалистов. Перед тем как пройти на территорию любой воинской части, все военнослужащие и гражданский персонал флотилии в обязательном порядке проходят термометрию.

Для выявления и исключения случаев заболевания военнослужащих острыми респираторными заболеваниями и вирусными инфекциями военные медики КФл совместно с командирами подразделений проводят широкий комплекс профилактических мероприятий. Выполняются вакцинация военнослужащих современными противовирусными препаратами, регулярные замеры температуры тела и медикаментозная профилактика военнослужащих. Ежедневно осуществляется осмотр личного состава флотилии в целях выявления больных, особое внимание отводится контролю повседневных мероприятий и обогрева военнослужащих в полевых условиях.

Также организовано дежурство оперативных групп из числа офицеров и военных медиков, отслеживающих ситуацию в воинских частях и соединениях флотилии, в готовности немедленного реагирования и организации взаимодействия с органами здравоохранения региона. В рамках профилактических мероприятий в военно-медицинских учреждениях КФл созданы необходимые запасы вакцин, различных витаминов и дезинфицирующих средств.

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