27.09.2021 (06:12)

В Нахимовском военно-морском училище прошел торжественный ритуал «Посвящение в нахимовцы»

В актовом зале исторического корпуса Нахимовского военно-морского училища состоялась ежегодная церемония «Посвящение в нахимовцы». 79 воспитанников перед лицом стоящих в строю товарищей и командования произнесли слова торжественного обязательства нахимовца. Для юных моряков данная клятва - самое первое серьезное и ответственное обещание в жизни.

«Этот день важен для каждого воспитанника, потому что, во-первых, сегодня им было присвоено первое воинское звание «Нахимовец» а, во-вторых, они поклялись не только хорошо учиться и выполнять приказы командиров и начальников, но и служить Родине с детства. Я рад, что сегодняшнее мероприятие прошло в актовом зале исторического корпуса НВМУ, в стенах, пропитанных славой тех, кто учился здесь до этих молодых нахимовцев», - отметил начальник Нахимовского военно-морского училища Алексей Максимчук.

Почетными гостями мероприятия стали: выпускник Нахимовского военно-морского училища 1969 года Герой РФ, контр-адмирал Всеволод Хмыров, выпускник Нахимовского военно-морского училища 1965 года, Герой РФ, контр-адмирал Александр Берзин, заместитель начальника ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», Герой РФ, контр-адмирал Сергей Рачук. Особым подарком для юных нахимовцев стало выступление Павла Нахимова, который напомнил им, что «у моряка нет трудного или легкого пути, есть только один путь – славный!».

В завершении церемонии нахимовцы пятого класса впервые исполнили «Марш нахимовцев».

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