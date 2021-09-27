27.09.2021 (10:15)

На учении в Северной Осетии были задействованы санитарные бронеавтомобили «Линза»

В ходе тактического учения в Северной Осетии на горном полигоне Тарское Южного военного округа (ЮВО) мотострелки применили новейшие санитарные бронеавтомобили «Линза» на платформе КамАЗ-53949 «Тайфун-К».

Военнослужащие 19-й мотострелковой дивизии в учебном бою в составе тактической группы прорыва отработали эвакуацию раненых. Медики под прикрытием снайперских пар транспортировали условно раненного в зону эвакуации, погрузили в бронеавтомобиль, оказали ему первую медицинскую помощь и доставили его в полевой госпиталь.

Санитарный бронеавтомобиль «Линза» предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и очагов массовых санитарных потерь. В качестве базового автомобиля используется бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4 из состава семейств «Тайфун». Его бронирование обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от бронебойных пуль из винтовочного патрона 7,62x54, а также от осколков. Бронеавтомобиль способен защитить пассажиров от взрыва до 8 кг тротила под днищем. Максимальная скорость машины достигает 105 км/ч.

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