27.09.2021 (09:30)

Корабельные группы КФл отработают учебно-боевые задачи в ходе морских учений

В соответствии с планом боевой подготовки морских сил Каспийской флотилии (КФл) экипажи боевых кораблей, катеров и судов обеспечения проводят подготовку к совместному выходу в морские полигоны для отработки учебно-боевых задач с боевой стрельбой.

В ходе морских учений экипажи кораблей КФл выполнят упражнения боевых стрельб из артиллерийских установок по корабельным щитам, имитирующим отряд кораблей условного противника, а также по наземным целям, имитирующим морской десант «противника». При выполнении стрельб по морским целям боевые расчёты кораблей применят комплексы радиоэлектронной борьбы и отработают маневрирование при отражении ударов управляемым оружием условного противника.

Кроме того, корабельной группе предстоит выполнение задач по поддержанию благоприятного режима в районе ответственности соединения, ведению противоподводно-диверсионной обороны кораблей во время стоянки на незащищенном рейде, отражению ударов средств воздушного нападения условного противника с выполнением боевых стрельб по воздушным целям.

Корабельная тральная группа флотилии в назначенном районе Каспийского моря осуществит контрольно-разведывательный поиск, затем уничтожение минных заграждений и продолжит выполнение задач по противоминному обеспечению развертывания сил КФл.

В дальнейшем корабельным группам КФл предстоит провести учение по плаванию в едином походном ордере, отработать действия по отражению воздушного нападения и нанесению огневого удара по отряду боевых кораблей условного противника.

Всего в морских учениях будет задействовано около 20 боевых кораблей и судов обеспечения КФл, в том числе базовый тральщик «Магомед Гаджиев», противодиверсионный катер «Юнармеец Каспия», малые артиллерийские и ракетные корабли.

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