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27.09.2021 (05:21)

В ДВОКУ приступили к отбору кандидатов для участия в соревнованиях по армейской тактической стрельбе

Отбор кандидатов проводится в ходе плановых занятий по армейской тактической стрельбе в рамках программы обучения. В процессе обучения со всеми кандидатами будут проводиться дополнительные тренировки, в процессе которых будут отбираться лучшие представители, которые будут отстаивать честь ДВОКУ на соревнованиях по АТС различных уровней.

В ходе тренировок курсанты будут до автоматизма вырабатывать точность и слаженность движений, тренировать меткость стрельбы из различных видов оружия, нарабатывать опыт и технику выполнения элементов испытания.

Для подготовки команд, тренеры ДВОКУ внедряют новые уникальные методики, которые были выработаны за несколько лет успешных выступлений курсантов на российских и международных конкурсах. Для тренировок используется уникальная база - в настоящее время одна из лучших в Вооруженных Силах страны.

Команды училища принимают участие в системе соревнований Армейских игр с 2016 года. С этого времени курсанты-дальневосточники ежегодно занимают лидирующие позиции на всероссийских этапах в состязаниях «Суворовский натиск», «Морской десант» и «Снайперский рубеж», представляя Россию на международных играх.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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