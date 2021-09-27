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27.09.2021 (09:15)

В Краснодар для участия в учении «Дружба-2021» прибыли военнослужащие из Пакистана

В Краснодар для участия в российско-пакистанском учении «Дружба-2021» прибыли военнослужащие специального назначения вооруженных сил Исламской Республики Пакистан.

Мероприятие боевой подготовки пройдет с 27 сентября по 6 октября на территории полигона Молькино. Оно направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.

Военнослужащие поделятся друг с другом опытом и отработают взаимодействие при выполнении широкого спектра задач, в частности, в ходе контртеррористической операции, при разведывательно-поисковых и засадных действий.

В учении будет задействовано около 100 военнослужащих вооруженных сил Пакистана и порядка 100 военнослужащих ЮВО. От российской стороны в учении задействовано подразделение спецназа 49-й общевойсковой армии ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Учения
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