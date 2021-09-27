27.09.2021 (09:00)

В военкоматах Ставрополья более 7 тыс. добровольцев заключили контракты по проекту БАРС

В Ставропольском крае на базе военных комиссариатов региона представители воинских частей территориальной обороны заключили более 7 тыс. контрактов с гражданами, желающими пополнить подразделения боевого армейского резерва страны (БАРС).

Для заключения контракта о пребывании в мобилизационном резерве граждане обращаются в военные комиссариаты по месту воинского учета с соответствующим заявлением, а также проходят медицинское освидетельствование.

В ряды резервистов Вооруженных сил Российской Федерации могут вступить граждане России, годные по состоянию здоровья (категория А или Б), с образованием не ниже основного общего (9 классов). Ограничения по возрасту 42 года – для прапорщиков, сержантов и солдат, 52 – для младших офицеров и 57 – для старших.

Первый контракт на зачисление в резерв заключается на три года. Последующий можно подписать на 5 лет, либо до достижения предельного возраста военнослужащего.

Первые учебные сборы с подразделениями БАРС ЮВО были проведены с 22 по 24 сентября текущего года. Для учебных сборов с резервистами на 9 полигонах округа развернуто 23 объекта учебно-материальной базы, подобрано 240 офицеров и сержантов – руководителей занятий.

Вступившие в ряды резерва будут проходить тренировочные занятия ежемесячно и военные сборы один раз в год, чтобы поддерживать высокую боеготовность.

На время занятий и сборов резервисты обеспечиваются бесплатным трехразовым питанием, им гарантируется бесплатное медицинское обеспечение и страхование жизни и здоровья. На весь период службы резервист бесплатно обеспечивается обмундированием. На время прохождения военных сборов граждане освобождаются от работы или учебы с сохранением места и заработной платы. Дополнительно к своему основному заработку по месту постоянной работы резервист получает денежное довольствие за участие в сборах и тренировках. Предоставляются и другие льготы (компенсации), узнать о которых подробнее можно, позвонив в военный комиссариат по месту воинского учета.

В мирное время резервисты будут выполнять задачи по охране и обороне особо важных объектов военного и государственного назначения, поддержанию правопорядка, ликвидации последствий опасных природных явлений.

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