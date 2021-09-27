27.09.2021 (01:02)

Сотрудниками 71-й ВАИ Тульского гарнизона провели с военнослужащими Тульского гвардейского соединения ВДВ комплекс мероприятий по предупреждению ДТП

В клубе Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, инспекторами 71-й ВАИ Тульского гарнизона, совместно с сотрудниками ГИБДД г. Тулы, проведено занятие с личным составом соединения – участниками дорожного движения.

Основной задачей проведения занятия ставилось проведение профилактических мероприятий по недопущению дорожно-транспортных происшествий среди военнослужащих на личном транспорте в предстоящий зимний период эксплуатации, а также в выходные и праздничные дни.

В ходе проведения занятия, до военнослужащих дополнительно были доведены требования по соблюдению правил дорожного движения и недопущению их нарушения.

Кроме того, сотрудниками военной автоинспекции, в рамках профилактики предупреждения ДТП, систематически проводятся внеплановые проверки готовности личного транспорта военнослужащих к эксплуатации в как в летний, так и в зимний период.

Подобные мероприятия позволяют не только снизить вероятность ДТП с участием военнослужащих гарнизона, но и сохранить их жизнь и здоровье.



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