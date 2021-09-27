27.09.2021 (05:02)

Военнослужащие по призыву ВВО изучают историю региона, в котором проходят службу

Военнослужащие по призыву отдельного реактивного артиллерийского соединения Восточного военного округа в рамках культурно-просветительских мероприятий посетили Уссурийский краеведческий музей.

Предметы древних времён и средневековых цивилизаций начиная с эпохи верхнего палеолита и заканчивая поздним средневековьем, были представлены военнослужащим на выставке «Уссурийские древности». Самым древним экспонатам музея - 40-20 тыс. лет.

Архитектурные культуры, свидетельства древнейшего в Приморье земледелия, самые древние укрепления Приморского края, датированные бронзовым веком, буддийские храмы бохайского времени, государства Бохай, Золотая Империя Цзинь, Восточное Ся - это история округа, к которой с интересом прикоснулись участники мероприятия.

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