27.09.2021 (04:40)
В Монголии проведена первая совместная тренировка в рамках российско-монгольского учения «Селенга-2021»
На монгольском полигоне «Дойтын Ам» проведена первая совместная тренировка в рамках российско-монгольского учения «Селенга-2021».
Военнослужащие объединённой группировки войск Восточного военного округа и вооруженных сил Монголии определили маршруты выдвижения в соответствии с особенностями рельефа местности, отработали вопросы организации связи и взаимодействия.
Объединенный штаб руководства учением согласовал единые для обеих сторон сигналы управления. Мотострелковые и танковые подразделения отработали совместное наступление с развертыванием в боевую линию с установленной скоростью движения боевых машин.
Справочно:
Совместное военное учение «Селенга-2021» проходит в сложных климатических условиях горностепной местности. От российской стороны в нем участвуют подразделения общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия. Всего в учении принимает участие до 1,5 тысяч военнослужащих и задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники.