27.09.2021 (04:40)

В Монголии проведена первая совместная тренировка в рамках российско-монгольского учения «Селенга-2021»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Монголии проведена первая совместная тренировка в рамках российско-монгольского учения «Селенга-2021»

На монгольском полигоне «Дойтын Ам» проведена первая совместная тренировка в рамках российско-монгольского учения «Селенга-2021».

Военнослужащие объединённой группировки войск Восточного военного округа и вооруженных сил Монголии определили маршруты выдвижения в соответствии с особенностями рельефа местности, отработали вопросы организации связи и взаимодействия.

Объединенный штаб руководства учением согласовал единые для обеих сторон сигналы управления. Мотострелковые и танковые подразделения отработали совместное наступление с развертыванием в боевую линию с установленной скоростью движения боевых машин.

Справочно:

Совместное военное учение «Селенга-2021» проходит в сложных климатических условиях горностепной местности. От российской стороны в нем участвуют подразделения общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия. Всего в учении принимает участие до 1,5 тысяч военнослужащих и задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники.

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