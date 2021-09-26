26.09.2021 (23:45)

В Татищевском ракетном соединении открыт спортивный стадион

Открытие праздника началось со спортивно-танцевального флешмоба, показательных выступлений учащихся детско-юношеской спортивной школы и военнослужащих ракетной дивизии, среди которых немало выдающихся спортсменов, и торжественного шествия команд - гордости Светлого, представляющих все направления и спортивные дисциплины, реализующиеся в посёлке. Спортсмены, неоднократные чемпионы и призеры первенств и чемпионатов, выходили под аплодисменты зрителей и звон своих медалей.

За считанные месяцы удалось создать современный спортивный объект, отвечающий международным стандартам.

Здесь появилось современное поле с искусственным газоном, оборудованы трибуны на полторы тысячи мест, обустроены пять беговых дорожек со специализированным легкоатлетическим покрытием и сектор для прыжков в длину. Функциональные возможности стадиона расширены универсальной спортивной площадкой для занятия игровыми видами спорта, комплексом уличных тренажёров, площадкой для воркаута.

Затем все желающие смогли воспользоваться беговыми дорожками, площадками для игры в баскетбол и волейбол и зоной с тренажерами. Юные футболисты с удовольствием проверили качество нового покрытия поля.

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