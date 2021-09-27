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27.09.2021 (01:08)

В Поволжье экипажи дальней авиации отработали полеты строем и стрельбу из кормовых пушек

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В Саратовской области на базе тяжёлого бомбардировочного авиационного полка прошли плановые полёты экипажей стратегических ракетоносцев Ту-95мс.

Основной задачей лётной смены являлось поддержание натренированности лётного состава, а также практическая отработка полётов на авиационной технике в строю на малых дистанциях. Особенностью выполнения полетного задания являлось практическая отработка стрельбы из кормовых авиационных пушек.

На земле инженерно-технический состав отрабатывал нормативы по обслуживанию и подготовке самолётов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

В течение одной лётной смены было задействовано 5 единиц авиационной техники и более 15 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.

«Близится итоговая проверка за текущей учебный год, экипажи готовятся к выполнению практических задач. В данной летной смене были задействованы молодые члены экипажа, которые под руководством опытных инструкторов отработали сложные авиационные элементы», - сообщил командир Энгельсского соединения дальней авиации гвардии генерал-майор Олег Пчела.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Дальняя авиация , ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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