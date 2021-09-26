26.09.2021 (22:56)

В городе Озёрске Челябинской области состоялась презентация нового инновационного проекта местного отделения ДОСААФ – семейного клуба «FAMILYCLUB»

По словам Антона Чучалина, председателя местного отделения ДОСААФ, «FAMILYCLUB» - это территория для ежедневных открытий, общения и творчества всей семьёй.

«Целый год мы готовились, создавали условия, формировали команду единомышленников. В итоге мы пришли к пониманию, что откладывать на потом развитие и воспитание ребёнка ни в коем случае нельзя, также, как и останавливаться на достигнутом. Будущее наших детей зависит от того, насколько мы сможем научить их быть самостоятельными и успешными людьми. Нами разработаны программы для детей старше двух лет. Мы будем стараться привлекать и родителей, чтобы научить не только детей, но и пап, мам новому и интересному», - сказал Антон Чучалин.

Это не первое подобное начинание досаафовцев Озёрска, направленное на развитие творческих возможностей и нравственное воспитание детей. Летом стартовал проект «Формула каникул-2021», где в течение дня проводились занятия прикладным творчеством, познавательные и развлекательные мероприятия. Юные озерчане не только смогли прекрасно отдохнуть, провести с пользой время, но и поучаствовать в международном конкурсе детской карты мира.

Участникам летнего лагеря были вручены скидочные сертификаты на любой образовательный курс и дипломы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

В семейном клубе любой найдёт себе занятие по душе, возможностям и интересам. Это и различные мастерские по прикладному творчеству, курсы «Мир информатики», «HappyEnglish», «Комплексная подготовка к школе», «ЛФК», «Логоритмика».

Особое внимание уделяется развитию лингвистических умений и навыков дошкольников, а занятия проходят в весёлой и непринуждённой атмосфере. Грамотные специалисты клуба, логопеды, дефектологи и психологи, помогут устранить проблемы и успешно освоить программу начальной школы ученикам младших классов, подготовиться к проверочным и контрольным работам.



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