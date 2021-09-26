26.09.2021 (22:46)

ДОСААФ Калининградской области исполнилось 74 года

По этому случаю в Калининграде состоялось торжественное собрание. Мероприятие прошло с максимально допустимым количеством участников ввиду сохраняющегося режима ограничений из-за пандемии коронавируса, без представителей ветеранских и молодежных организаций, образовательных учреждений, юнармейцев.

На торжество были приглашены почетные гости, в числе которых заместитель руководителя аппарата правительства - начальник управления по внутренней политике правительства Калининградской области, председатель наблюдательного совета регионального отделения ДОСААФ Владимир Беспалов; руководитель агентства по делам молодежи Калининградской области Анна Мусевич; помощник командующего Балтийским флотом по работе с ветеранами, капитан I ранга Олег Молчанов; ведущий инспектор Минобороны России при военном комиссариате Калининградской области, генерал-лейтенант запаса Иван Алексеев и другие.

С докладом о становлении Калининградской оборонной организации и ее деятельности за 74 года выступил и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ, депутат Калининградской областной думы Олег Урбанюк.

- Послевоенная жизнь в стране и молодой области налаживалась, твердо становилась на мирные рельсы. Но задача по поддержанию обороноспособности страны на должном уровне оставалась одной из первоочередных. В этой связи 17 сентября 1947 года Совет Министров СССР принял постановление № 3279 о создании в самой западной области Советского Союза областного совета ОСОАВИАХИМа с подчинением Центральному совету оборонной организации. ДОСААФ является связующим звеном между Вооруженными силами и обществом, одним из важнейших структур в формировании высоконравственного, патриотического и физически крепкого подрастающего поколения, - отметил докладчик.

Олег Урбанюк напомнил собравшимся, что Калининградскую оборонную организацию создавали с помощью кадровых военных 11-й гвардейской армии и Краснознаменного Балтийского флота, участвовавших в разгроме немецко-фашистских захватчиков, прошедших фронтовыми дорогами Великой Отечественной войны. Воинские части помогали техникой и кадрами. У истоков создания оборонного общества стояли люди, обладавшими большим боевым и жизненным опытом, энтузиасты своего дела. Среди них - капитан 3 ранга Анатолий Николаевич Таран, офицеры Михаил Павлович Тарасов, Михаил Иванович Марфин. В числе тех, кто готовил ребят к армейской и флотской службе, - участник штурма Кенигсберга, механик-водитель танка Т-34, почетный гражданин Калининграда, ветеран ДОСААФ Борис Петрович Пирожков, награжденный многими боевыми орденами и медалями. Легендарный фронтовик и поныне остается в досаафовском строю, принимает участие в жизни организации и военно-патриотическом воспитании молодежи.

За 74 года работы подготовлено свыше 150 тысяч допризывников по восьми военно-учетным специальностям для Вооруженных сил. На 2021 год запланировано подготовить 196 призывников. План уже выполнен на 91 процент.

Несмотря на значительные трудности, вызванные эпидемией коронавируса и ограничениями, Калининградской оборонной организации удалось сохранить большую часть высококвалифицированных кадров, основную учебно-материальную базу, общественно-воспитательный актив. В настоящее время заключено 94 соглашений и договоров о совместной деятельности с органами государственной власти и местного самоуправления, общественными и спортивными организациями, учебными заведениями.

От имени губернатора Калининградской области со словами благодарности выступил Владимир Беспалов, три года возглавляющий наблюдательный совет регионального отделения ДОСААФ.

- Вся история областной оборонной организации неразрывно связана с историей становления Калининградской области, которой в этом году исполнилось 75 лет. Деятельность регионального отделения ДОСААФ высоко оценивается и поддерживается губернатором и правительством Калининградской области, - отметил Владимир Беспалов.

По поручению губернатора Антона Алиханова он поздравил досаафовцев с 74-й годовщиной образования организации и 75-летием Калининградской области, вручил юбилейные медали «К 75-летию Калининградской области» семи работникам регионального отделения оборонного общества.

С теплыми словами поздравления к досаафовцам также обратились и другие почетные гости – Анна Мусевич, Иван Алексеев и председатель областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Евгений Семенник.

Олег Урбанюк провел награждение грамотами работников регионального отделения ДОСААФ и структурных подразделений, руководителей военно-патриотических клубов. Они были поощрены руководителем оборонной организации за добросовестный труд и активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи Калининградской области.



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