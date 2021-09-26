26.09.2021 (23:28)

Сургутский учебный центр ДОСААФ ХМАО - Югры продолжает работу по проведению учебных сборов «Основы безопасности жизнедеятельности» с допризывной молодёжью города

Очередной сбор, участниками которого были 20 ребят Сургутского колледжа предпринимательства, завершился на минувшей неделе. Они занимались огневой, строевой, военно-медицинской подготовкой, изучали уставы Вооружённых сил, отрабатывали использование средств защиты от оружия массового поражения, приёмы обезоруживания в рукопашной подготовке, освоили навыки преодоления полосы препятствия.

В проведении практических занятий большую помощь досаафовцам оказали офицеры запаса и ветераны военной службы. На подведении итогов был приглашён председатель городской организации ветеранов военной службы Александр Сусидко, вручивший парням сертификаты с оценками в каждой дисциплине и благодарности лучшим из них за высокие показатели по различным разделам учебного сбора.



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