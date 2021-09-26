26.09.2021 (21:32)

Авиаторы армии ВВС и ПВО отметили день образования морской авиации Северного флота

В доме офицеров гарнизона Сафоново, который находится возле главной базы Северного флота – города Североморска, прошло торжественное собрание в честь 85-летия со дня образования морской авиации флота. На мероприятии помимо военнослужащих и членов их семей присутствовали ветераны морской авиации Северного флота.

От имени командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева действующих авиаторов и ветеранов поздравил его заместитель по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин, начинавший свою офицерскую службу в частях морской авиации Северного флота. Он отметил важную роль, которую играет авиация в составе флота, выполняя важнейшие задачи в Мировом океане и в Арктике.

Также личный состав поздравил с юбилеем временно исполняющий обязанности командующего армией ВВС и ПВО Северного флота – начальник штаба объединения генерал-майор Игорь Чуркин.

Отличившиеся военнослужащие были награждены государственными и ведомственными наградами.

Завершилось торжественное собрание выступлением ансамбля песни и пляски Краснознамённого ордена Ушакова Северного флота.

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