26.09.2021 (20:38)
Театр Северного флота откроет 87-й сезон
Драматический театр Северного флота готовится к открытию 87-й театральный сезон. Первые спектакли мурманские зрителя увидят 2 и 3 октября. Флотские артисты сыграют на сцене фантазию «Страсти по-итальянски» и трагикомедию «Призрак замка К*».
Культурно-массовые мероприятия проходят в соответствии с установленными противоэпидемическими нормами. Рассадка зрителей в зале организована с соблюдением социальной дистанции. Обязательно соблюдение масочного режима.
Билеты на спектакли театра Северного флота также можно приобрести дистанционно по сети интернет.
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