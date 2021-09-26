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26.09.2021 (20:38)

Театр Северного флота откроет 87-й сезон

Драматический театр Северного флота готовится к открытию 87-й театральный сезон. Первые спектакли мурманские зрителя увидят 2 и 3 октября. Флотские артисты сыграют на сцене фантазию «Страсти по-итальянски» и трагикомедию «Призрак замка К*».

Культурно-массовые мероприятия проходят в соответствии с установленными противоэпидемическими нормами. Рассадка зрителей в зале организована с соблюдением социальной дистанции. Обязательно соблюдение масочного режима.

Билеты на спектакли театра Северного флота также можно приобрести дистанционно по сети интернет.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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