26.09.2021 (20:25)

Военные комиссариаты северных регионов России готовы к осеннему призыву

Подчинённые штабу Северного флота военные комиссариаты Мурманской и Архангельской областей, а также Республики Коми готовы к проведению осеннего призыва. Для северных регионов России осенняя призывная кампания традиционно более массовая, чем весенняя, поскольку в ней принимают участие не задействованные весной и летом призывники из Коми и Ненецкого автономного округа. Работать с призывниками будут 67 призывных комиссий, охватывающих все муниципальные районы и три субъекта Российской Федерации в районе Крайнего Севера.

Справочно:

В период с октября по декабрь в Вооружённые силы России, Росгвардию и другие силовые структуры из Мурманской и Архангельской областей, а также Республики Коми и Ненецкого автономного округа будут призваны почти четыре тысячи молодых людей. Около 40 процентов из них будут проходить военную службу на Северном флоте.

Как и в предыдущие призывы, проведённые в период пандемии новой коронавирусной инфекции, военные комиссариаты предприняли все предписанные противоэпидемические меры для недопущения распространения инфекционных заболеваний. Основное внимание уделено профилактике заболеваемости. Все сотрудники прошли вакцинацию и ревакцинацию, работают с соблюдением требований гигиены и масочного режима. Обязательная термометрия на входе в учреждения, использование медицинских масок и антисептиков стали обыденным явлением.

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