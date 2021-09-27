27.09.2021 (05:00)

Российские миротворцы обеспечили безопасный сбор более 500 тонн винограда на пяти плантациях для детей в Нагорном Карабахе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы обеспечили безопасный сбор более 500 тонн винограда на пяти плантациях для детей в Нагорном Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасный сбор более 500 тонн винограда на 5-ти плантациях с площади 27 га, расположенных вблизи линии разграничения в Нагорном Карабахе.

Сбор урожая в присутствии российских миротворцев проходит больше месяца на плантациях возле населенных пунктов Чартар, Мачкалашен, Амарас Мартунинского района и в селении Храморт Аскеранского района.

«Нашей задачей является обеспечение безопасности при сборе винограда, в населенном пункте Мачкалашен Мартунинского района. Администрация населенного пункта Мачкалашен обратилась с просьбой в российский миротворческий контингент обеспечить безопасность проведения сбора урожая в близи линии разграничения. Местное население чувствует себя защищенными при присутствии российского миротворческого контингента», - сказал представитель российского миротворческого контингента Андрей Резников.

Ранее виноделы Нагорного Карабаха передали часть своего первого урожая детям в школу-интернат г. Степанакерта, где миротворцы также обеспечили безопасность работников на плантациях при сборе винограда.

«Сегодня мы приступили к сбору урожая и привезли его для наших детей. Миротворцы обеспечили нашу безопасность при сборе урожая. Мы решили первым урожаем поделиться с нашим детским домом», - сказала представитель винного предприятия Анна Саркисян.

Весной этого года российские саперы провели очистку местности от взрывоопасных предметов, обеспечив безопасный уход за виноградниками, а также сбор ягоды в срок.

Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2 298 га территории, 683 км дорог, 1 937 зданий, обнаружено и обезврежено 26 032 взрывоопасных предмета.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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