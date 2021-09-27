27.09.2021 (05:00)
Российские миротворцы обеспечили безопасный сбор более 500 тонн винограда на пяти плантациях для детей в Нагорном Карабахе
Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасный сбор более 500 тонн винограда на 5-ти плантациях с площади 27 га, расположенных вблизи линии разграничения в Нагорном Карабахе.
Сбор урожая в присутствии российских миротворцев проходит больше месяца на плантациях возле населенных пунктов Чартар, Мачкалашен, Амарас Мартунинского района и в селении Храморт Аскеранского района.
«Нашей задачей является обеспечение безопасности при сборе винограда, в населенном пункте Мачкалашен Мартунинского района. Администрация населенного пункта Мачкалашен обратилась с просьбой в российский миротворческий контингент обеспечить безопасность проведения сбора урожая в близи линии разграничения. Местное население чувствует себя защищенными при присутствии российского миротворческого контингента», - сказал представитель российского миротворческого контингента Андрей Резников.
Ранее виноделы Нагорного Карабаха передали часть своего первого урожая детям в школу-интернат г. Степанакерта, где миротворцы также обеспечили безопасность работников на плантациях при сборе винограда.
«Сегодня мы приступили к сбору урожая и привезли его для наших детей. Миротворцы обеспечили нашу безопасность при сборе урожая. Мы решили первым урожаем поделиться с нашим детским домом», - сказала представитель винного предприятия Анна Саркисян.
Весной этого года российские саперы провели очистку местности от взрывоопасных предметов, обеспечив безопасный уход за виноградниками, а также сбор ягоды в срок.
Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2 298 га территории, 683 км дорог, 1 937 зданий, обнаружено и обезврежено 26 032 взрывоопасных предмета.
В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.
Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.