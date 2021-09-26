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26.09.2021 (18:27)

Курсанты военного учебного центра УрФУ сдают итоговые аттестационные экзамены

Курсанты военного учебного центра Уральского Федерального университета, обучающиеся на кафедре инженерных войск, приступили к сдаче итоговых аттестационных экзаменов. Экзамены состоят из теоретической и практической частей. У будущих офицеров экзамены принимают преподаватели военно-учебного центра, а также офицеров Управления инженерных войск Центрального военного округа.

Аттестационные мероприятия проходят в течение двух дней. В первый день курсанты отвечают на теоретические вопросы членов комиссии, а затем демонстрируют практические навыки. В феврале каждому из них будет присвоено звание «лейтенант», а затем юноши отправятся к местам несения военной службы.

Всего в этом году военная кафедра инженерных войск военного учебного центра УрФУ выпустит 30 лейтенантов. С января 2020 года военная кафедра инженерных войск носит имя героя Российской Федерации майора А.И. Кобина.

Справочно:

Александр Кобин родился 21 сентября 1959 года — начальник инженерной службы 506-го мотострелкового полка Уральского военного округа, майор. 18 октября 1995 года автоколонна под командованием майора Кобина попала в засаду чеченских боевиков. В бою офицер организовал прикрытие личного состава и не подпускал противника к автомобилям с боеприпасами. Однако после того как был взорван один из бензовозов, горящее топливо хлынуло на Кобина, бросившись к реке и сбив он пробился к бойцам, ведущим бой и организовал круговую оборону до прибытия авиации. После боя был направлен в госпиталь, где позже скончался от полученных ранений и ожогов. Герой Российской Федерации (1997).

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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