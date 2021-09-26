26.09.2021 (16:03)

На территории парка «Патриот» торжественно финишировал велопробег Московской железной дороги, приуроченный к 80-летию Битвы под Москвой



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На территории парка «Патриот» торжественно финишировал велопробег Московской железной дороги, приуроченный к 80-летию Битвы под Москвой

В память о знаменательной дате участники двумя группами-«авангардами» в общей сложности проехали более 1000 километров вокруг Москвы.

Врио директора Военно-Патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» Владимир Гопко принял участие в церемонии торжественного финиша велопробега.

«Я поражен вашему мужеству, с которым вы прошли этот тяжёлый и сложный маршрут и прибыли в парк. Конечно это мужество - наследие тех, кто стоял здесь в 1941-ом году», - сказал Владимир Гопко.

Два Авангарда велосипедистов с флагами РЖД и Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) объехали Москву по двум маршрутам с Севера (Коломна –Александров – Дмитров – Парк Патриот) и Юга (Коломна — Тула — Калуга – Парк Патриот), символизируя кольцо, часть которого была построена именно в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 г.

Сегодня, безусловно, все знают, что победа под Москвой была бы не возможна, без героического труда железнодорожников, которые, трудясь без сна и отдыха, обеспечили своевременную переброску войск к Москве, вывоз стратегически важных предприятий и трудового населения в тыл.

Старт велопробега состоялся 21 сентября в городе Коломне с территории научно- исследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава. Велосипедисты-железнодорожники, несмотря на непогоду, ветер и обильные осадки проехали вокруг Москвы двумя лучами – северным лучом с торжественными мероприятиями в городах Александров и Дмитров, и южным лучом с торжественными мероприятиями в городах Тула и Калуга. В парке «Патриот» замкнулось кольцо, которое символизирует не только память о подвиге наших дедов, но и современное отношение, и любовь к столице России - городу Москве.



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