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26.09.2021 (16:03)

На территории парка «Патриот» торжественно финишировал велопробег Московской железной дороги, приуроченный к 80-летию Битвы под Москвой

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В память о знаменательной дате участники двумя группами-«авангардами» в общей сложности проехали более 1000 километров вокруг Москвы.

Врио директора Военно-Патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» Владимир Гопко принял участие в церемонии торжественного финиша велопробега.

«Я поражен вашему мужеству, с которым вы прошли этот тяжёлый и сложный маршрут и прибыли в парк. Конечно это мужество - наследие тех, кто стоял здесь в 1941-ом году», - сказал Владимир Гопко.

Два Авангарда велосипедистов с флагами РЖД и Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) объехали Москву по двум маршрутам с Севера (Коломна –Александров – Дмитров – Парк Патриот) и Юга (Коломна — Тула — Калуга – Парк Патриот), символизируя кольцо, часть которого была построена именно в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 г.

Сегодня, безусловно, все знают, что победа под Москвой была бы не возможна, без героического труда железнодорожников, которые, трудясь без сна и отдыха, обеспечили своевременную переброску войск к Москве, вывоз стратегически важных предприятий и трудового населения в тыл.

Старт велопробега состоялся 21 сентября в городе Коломне с территории научно- исследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава. Велосипедисты-железнодорожники, несмотря на непогоду, ветер и обильные осадки проехали вокруг Москвы двумя лучами – северным лучом с торжественными мероприятиями в городах Александров и Дмитров, и южным лучом с торжественными мероприятиями в городах Тула и Калуга. В парке «Патриот» замкнулось кольцо, которое символизирует не только память о подвиге наших дедов, но и современное отношение, и любовь к столице России - городу Москве.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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