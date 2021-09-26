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26.09.2021 (15:21)

Военнослужащие подразделений охраны РВСН проводят тренировки по поиску и нейтрализации ДРФ на тренажёре «Тайфун-М»

В ходе подготовки подразделений охраны Ракетных войск стратегического используются учебно-тренировочные средства последнего поколения, на которых обучаемые отрабатывают поиск и нейтрализацию ДРФ, а также действия всего экипажа боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М».

В учебном корпусе, имитирующем полевую позицию, военнослужащие обучаются готовить технику к проведению марша, работать с аппаратурой, вести поиск, в случае необходимости ликвидировать ДРФ, а также водить агрегат.

Справочно:

Симулятор позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учётом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.

Тренажёр позволяет контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя результаты каждого из номеров расчёта в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия всех членов экипажа.

Благодаря многофункциональности тренажёр позволяет осуществлять подготовку всего экипажа БПДМ от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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