26.09.2021 (15:21)
Военнослужащие подразделений охраны РВСН проводят тренировки по поиску и нейтрализации ДРФ на тренажёре «Тайфун-М»
В ходе подготовки подразделений охраны Ракетных войск стратегического используются учебно-тренировочные средства последнего поколения, на которых обучаемые отрабатывают поиск и нейтрализацию ДРФ, а также действия всего экипажа боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М».
В учебном корпусе, имитирующем полевую позицию, военнослужащие обучаются готовить технику к проведению марша, работать с аппаратурой, вести поиск, в случае необходимости ликвидировать ДРФ, а также водить агрегат.
Справочно:
Симулятор позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учётом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.
Тренажёр позволяет контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя результаты каждого из номеров расчёта в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия всех членов экипажа.
Благодаря многофункциональности тренажёр позволяет осуществлять подготовку всего экипажа БПДМ от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы.