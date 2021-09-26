26.09.2021 (15:01)

Воспитанники военно-патриотических клубов Хабаровского края облагородили территорию возле мемориала «Волочаевская сопка»

В преддверии торжественного посвящения в юнармейцы, воспитанники военно-патриотических клубов в возрасте от 10 до 17 лет облагородили территорию, на которой расположен мемориал «Волочаевская сопка».

Ребята убрали опавшую листву, мусор и сухую траву, подмели дорожки.

В данный момент памятник реставрируют к 100-летнему юбилею одного из крупнейших и итоговых сражений Гражданской войны «Волочаевский бой». Планируется воссоздать первоначальный облик памятника. Проект разрабатывался по старым фотографиям и техническим планам с целью сохранения уникальности памятного места.

Также школьники посетили исторический музей, где узнали о подробностях сражений, проходивших в тех местах.

Помимо этого, вблизи памятника будет построен парк, в котором будут проходить торжественные мероприятия, посвященные вступлению молодежи края во Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

Справочно:

Мемориал, посвящённый «Волочаевскому бою», расположен на вершине сопки «Июнь-Корань». Рядом с памятником, увенчанным фигурой красноармейца, расположена братская могила погибших в бою за Советы, кенотаф Маршалу Советского Союза Василию Блюхеру и часовня иконы Божией матери «Умягчение злых сердец».

«Волочаевское сражения» - один из эпизодов Гражданской войны, отгремевшей в начале века на Дальнем Востоке. Оно ознаменовало блестящую победу Народной Революционной Армии под командованием В.К. Блюхера над представителями Дальневосточной белой армии. Волочаевский мемориальный музей-памятник хранит память о героях этой битвы.

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