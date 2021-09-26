26.09.2021 (14:51)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели экскурсию для юнармейцев в музее «Боевой Славы»
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова провели экскурсию для юнармейцев по музею «Боевой Славы», который расположен на территории военного городка.
Юнармейцам продемонстрировали три зала посвященных истории армии Российской империи, Великой Отечественной войне, а также миротворческой операции в Приднестровье и истории образования ОГРВ ПРРМ, в которых выставлены различные виды оружия, обмундирование и средства связи, использовавшиеся в различные периоды времени.
В рамках военно-патриотического воспитания, военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно проводят для юнармейцев уроки мужества, экскурсии в музее, а также различные акции и конкурсы военной направленности.
Новости по теме:
В Санкт-Петербурге в формате видеоконференцсвязи прошло заседание Военного совета Ленинградской армии ВВС и ПВО
Под Нижним Новгородом военнослужащие ЗВО поздравили с Днем рождения труженицу тыла Быкову Любовь Федоровну с 96-летием
В Калининградской области для военнослужащих общевойскового объединения выступили артисты «Московского цирка Никулина на Цветном бульваре»
Метки: