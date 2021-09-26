26.09.2021 (14:24)
В Санкт-Петербурге в формате видеоконференцсвязи прошло заседание Военного совета Ленинградской армии ВВС и ПВО
В городе Пушкине в штабе Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в формате закрытой видеоконференцсвязи состоялось заседание Военного совета, в ходе которого обсуждался ход боевой подготовки войск.
Под руководством командующего объединением, заслуженного военного лётчика России генерал-майора Олега Маковецкого на заседании были подведены промежуточные итоги боевой подготовки соединений и воинских частей, соблюдения правопорядка и воинской дисциплины, проведения профилактических мероприятий по противодействию распространения коронаваирусной инфекции, а также определены перспективные планы на дальнейший период обучения.
Помимо этого, были подведены итоги участия войск объединения в совместном российско-белорусском стратегическом учении «Запад-2021».
В заседании Военного совета принимали участие заместители командующего Ленинградского объединения, офицеры управления армии, а также командиры соединений и воинских частей, дислоцированных на территории 26 субъектов России.