26.09.2021 (14:11)

Под Нижним Новгородом военнослужащие ЗВО поздравили с Днем рождения труженицу тыла Быкову Любовь Федоровну с 96-летием

оеннослужащие отдельного полка радиационно-химической и биологической защиты танковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Нижегородской области, поздравили старейшею жительницу поселка Центральный труженицу тыла Быкову Любовь Федоровну с 96-летием.

Военные химики совместно с ансамблем песни и пляски танковой армии ЗВО подготовили для ветерана концертную программу, состоящую из инструментальных номеров и песенных композиций. Во дворе дома для Любовь Федоровны прозвучали известные песни военных лет в исполнении артистов ЗВО, также состоялся мини-парад во дворе ее дома.

В завершение мероприятия военнослужащие ЗВО передали Любовь Федоровне слова поздравления, горячо поблагодарив её за храбрость, стойкость и смелость, проявленные в годы войны. Затем военнослужащие пригласили ветерана за стол попить чай прямо во дворе ее дома и рассказать о своей молодости, военной службе после войны и проводимой ею общественной работе.

Справочно: Быкова Любовь Федоровна, родилась 26 сентября 1925 года в Татарстане. Затем переехали в Нижегородскую область. Любовь Федоровна на момент начала войны, будучи подростком, работала в тылу (разгружала эшелоны), позже получила профессию радистки. С 1943 работала в Гороховецком Центральном авиационно-железнодорожном полигоне радисткой. Награждена медалью «За доблестные труд в Великой отечественной войне 1941-1945» от имени Президиума Верховного Совета СССР

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