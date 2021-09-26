26.09.2021 (13:52)
В Нижегородской области военнослужащие полка РХБЗ ЗВО скрыли перемещение танковых подразделений
В Нижегородской области на полигоне «Мулино» военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа применили средства аэрозольной маскировки подразделений в рамках тактико-специального учения.
Свыше 20 дымовых машин ТДА-2К и ТДА-3 обеспечили маскировку танковых подразделений на марше механизированной колонны. Густая дымовая завеса помогла скрыть более 35 танков Т-72Б3 и личный состав не только от визуального контакта условного противника, но и от обнаружения техники в ИК-диапазоне.
Всего в тактико-специальном учении задействовано свыше 400 военнослужащих и более 60 единиц вооружения и военной техники гвардейской танковой армии ЗВО.
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