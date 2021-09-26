26.09.2021 (13:24)

Легендарному командиру шестой роты псковских десантников майору Сергею Молодову установят памятник в Челябинской области

Легендарному командиру шестой роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковской) майору Сергею Молодову, геройски погибшему в бою у высоты 776 в Шатойском районе Чеченской республики, установят памятник в поселке Шагол Челябинской области. Памятник будет установлен в начале октября 2021 года.

Место для установки памятника выбрано не случайно, с 1970 года майор Сергей Молодов жил вместе с родителями в Челябинске. Жизнь Молодова была неразрывно связана с армией. Он родился в семье военнослужащего в Кутаиси (Грузинская ССР). В 1983 году был призван на срочную службу в частях ВДВ в составе группы Советских войск в Германии. Затем окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола, а после убыл на службы в Туркмению, несколько раз участвовал в миротворческих операциях в Баку, Оше, Узгене, Нагорном Карабахе, а также принимал участие в восстановлении конституционного порядка в Чеченской Республике.

В мероприятии примут участие близкие героя Российской Федерации, представители военного комиссариата, военнослужащие военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа, общественные деятели и юнармейцы.

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