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26.09.2021 (13:16)

Летчики Балтийского флота отработали перехват воздушных целей и нанесение удара по объектам условного противника

Летчики истребительной полка морской авиации Балтийского флота в Калининградской области отработали технику группового пилотирования и элементы воздушного боя на самолетах Су-27.

Пилоты выполнили элементы сложного пилотажа и учебные задачи по перехвату высотных скоростных целей. В частности, по замыслу тренировки, экипажи истребителей Су-27, заняв указанный район поиска, обнаружили цель и отработали действия по принудительной посадке самолёта условного противника на аэродром.

В то же время экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 и многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации флота отработали условное нанесение ударов авиационными средствами поражения по надводным и наземным целям в морских и сухопутных полигонах флота.

В общей сложности, в тренировках было задействовано более десяти самолетов морской авиации Балтийского флота.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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