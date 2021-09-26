26.09.2021 (12:54)

Военнослужащие России и Монголии выявили сильнейших в национальных и традиционных видах спорта в ходе учения «Селенга-2021»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие России и Монголии выявили сильнейших в национальных и традиционных видах спорта в ходе учения «Селенга-2021»

В рамках российско-монгольского учения «Селенга-2021», стартовавшего в Монголии на полигоне «Дойтын Ам», проведены состязания по национальным и традиционным видам спорта.

Военнослужащие двух стран выявили сильнейших в монгольской национальной борьбе, футболе, волейболе, стрельбе из пистолета Макарова ПМ, и военизированной эстафете.

Кроме того, все желающие попробовали свои силы в стрельбе из лука и метании на точность специальных предметов, сделанных из костей.

Стоит отметить, что для сплочения и укрепления дружественных взаимоотношений военнослужащих России и Монголии, командованием было принято решение о создании совместных команд, в которые вошли как военнослужащие России, так и Монголии.

По завершению спортивных мероприятий на полевой сцене полигона «Дойтын Ам» с насыщенной концертной программой выступил ансамбль песни и пляски Министерства обороны Монголии.

Совместное военное учение «Селенга-2021» проходит в сложных климатических условиях горностепной местности. От российской стороны в нем участвует тактическая группа общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия.

Всего в учении принимает участие до 1,5 тысяч военнослужащих и задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники.

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