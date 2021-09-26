26.09.2021 (12:41)

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВВО в Забайкалье по окончании полевых выходов вернулись в пункты постоянной дислокации

Артиллеристы и ракетчики совершенствовали свое боевое мастерство на 2 военных полигонах в Забайкальском крае и Астраханской области.

В ходе полевых выходов военнослужащие отработали вопросы приведения подразделений и соединений в высшие степени боевой готовности, совершенствования маршевой подготовки, оборудования полевых лагерей и парков боевых машин, слаживания воинских коллективов на занятиях и тренировках, а также при выполнении учебно-боевых задач с проведением стрельб.

Артиллеристы и ракетчики выполнили более 500 различных огневых задач с боевыми стрельбами из самоходных артиллерийских установок, буксируемых орудий, реактивных систем залпового огня, противотанковых комплексов и минометов, а также с использованием техники оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Всего в учебных мероприятиях боевой подготовки было израсходовано более 4 тысяч боеприпасов различного типа и калибра.

В полевых занятиях и учениях приняли участие свыше 2 тысяч военнослужащих, было задействовано около 500 единиц боевой и специальной техники.

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