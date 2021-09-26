26.09.2021 (12:25)

Военнослужащие стрелкового подразделения ВВО освоили скоростную стрельбу из снайперских винтовок на полигоне в Забайкалье

В ходе проведения интенсивного курса боевой подготовки на полигоне «Борзя Новая» военнослужащие стрелкового подразделения снайперов мотострелкового соединения, дислоцированного в Забайкальском крае, отработали навыки скоростной стрельбы из снайперских винтовок.

Под руководством офицеров и более опытных военнослужащих свыше 100 снайперов прошли спецкурс по скоростной стрельбе из винтовки СВ-98 и снайперской винтовки Драгунова. При этом более 50% занятий состоялось в темное время суток. Тренировки осуществлялись как одиночно, так и в составе снайперских пар.

Помимо огневой подготовки военнослужащие совершенствовали тактическую выучку, совершая скрытые переходы на большие расстояния, бесшумно обходя условные сторожевые заставы, блокпосты и секреты с целью ликвидации командиров «вражеских» подразделений.

Также в ходе занятий снайперы большое внимание уделяли маскировке - после ликвидации заданных целей снайперы «исчезали» используя особенности рельефа местности.

Подготовка военнослужащих была организована в соревновательной форме: одну задачу выполняли сразу несколько снайперских пар.

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