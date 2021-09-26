Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.09.2021 (12:06)

Российские военнослужащие провели экскурсию для школьников на военной базе в Канте

Российские военнослужащие провели экскурсию для школьников на объединенной российской военной базе в Канте. Экскурсия проводилась совместно с настоятелем гарнизонного храма в честь святого князя Александра Невского.

Ребятам был показан военный городок и быт военнослужащих. Особый интерес у юных гостей экскурсии вызвала техника, стоящая на вооружении российских войск. Дети с удовольствием расспрашивали о том, зачем нужны такие серьезные и грозные машины, а также фотографировались внутри спецтранспорта. Военнослужащие российской военной базы рассказали ребятам о специфике своей службы, напомнили о важности и необходимости защищать свое Отечество.

Кроме того, ребятам был показан гарнизонный храм, где школьники узнали о том, в честь кого возведено сооружение, а также настоятель рассказал интересные факты из жизни князя Александра Невского.  Также настоятель храма рассказал ребятам об устройстве церковного сооружения и целях его возведения на территории воинской части.

Справочно: Объединённая российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности в Республики Киргизия.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Пункт отбора на военную службу по контракту Тюменской области провел с допризывной молодежью. конкурс «Займи своё место в строю!»
Беседу по соблюдению ПДД с военнослужащими владельцами личного транспорта провели сотрудники ВАИ ЦВО в Кузбассе
Сотрудники ВАИ ЦВО Республики Хакасия приняли участие во Всемирной акции «День без автомобиля»
Сотрудники ВАИ ЦВО в Кузбассе провели беседу с военнослужащими по соблюдению ПДД

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false