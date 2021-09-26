26.09.2021 (11:52)

В Якутии стартовала регистрация для участия во Всероссийском чемпионате по киберспорту онлайн среди юнармейцев - «Юнармеец в сети»

В Якутии стартовала регистрация участников Всероссийского чемпионата онлайн по киберспортивным дисциплинам среди юнармейцев – «Юнармеец в сети».

Чемпионат будет проводиться в период с 4 по 24 октября 2021 года. На протяжении трех недель юнармейцы будут соревноваться по восьми киберспортивным дисциплинам как командным, так и одиночным. В том числе 4 дисциплины для персональных компьютеров и четыре для мобильных устройств.

Участники чемпионата, занявшие призовые места в каждой из дисциплин получат от руководителей конкурса высокотехнологичные призы, такие как игровой монитор, наушники или клавиатура. Они оставят долгую память победителям об участии в Всероссийском конкурсе онлайн «Юнармеец в сети».

Следуя концепции современной молодежи, для которой киберспорт уже давно не развлечение, а целая индустрия, которая объединяет ребят по интересам по всему свету. Это серьезный процесс, включающий в себя соревновательный дух, упорные тренировки и командные взаимодействия. Здесь, как и в любой другой спортивной дисциплине, участник сможет построить весь свой путь от начального уровня до профессионала.

«У киберспорта хорошие перспективы, тем более есть основания полагать, что дисциплину в скором будущем включат в программу Олимпийских игр», - отметил начальник главного штаба ВВПОД «Юнармия» Никита Нагорный.

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