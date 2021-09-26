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26.09.2021 (11:33)

Военнослужащие 15 армии ВКС особого назначения успешно сдали контрольную проверку по физической подготовке

Проверял управление армии старший офицер группы физической подготовки Воздушно-космических сил майор Дмитрий Пырков.

Для оценки уровня силовой подготовки, военнослужащие управления армии выполняли сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подтягивание на перекладине, жим штанги лежа, подъем силой и подъем с переворотом на перекладине и рывки гири.

Выносливость военнослужащих проверялась в беге на 1 и 3 километра, а быстрота на дистанциях 60, 100 и челночным бегом 10 по 10 метров.

По итогам сдачи контрольной проверки по физической подготовке более 90% военнослужащих управления объединения выполнили нормативы на высший квалификационный уровень.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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