26.09.2021 (11:33)
Военнослужащие 15 армии ВКС особого назначения успешно сдали контрольную проверку по физической подготовке
Проверял управление армии старший офицер группы физической подготовки Воздушно-космических сил майор Дмитрий Пырков.
Для оценки уровня силовой подготовки, военнослужащие управления армии выполняли сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подтягивание на перекладине, жим штанги лежа, подъем силой и подъем с переворотом на перекладине и рывки гири.
Выносливость военнослужащих проверялась в беге на 1 и 3 километра, а быстрота на дистанциях 60, 100 и челночным бегом 10 по 10 метров.
По итогам сдачи контрольной проверки по физической подготовке более 90% военнослужащих управления объединения выполнили нормативы на высший квалификационный уровень.
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