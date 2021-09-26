26.09.2021 (11:16)

В Щелковском ОКИК прошли комплексные тренировки с подразделениями антитеррора

Военнослужащие Щелковского отдельного командно-измерительного комплекса Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения приняли участие в комплексной тренировке по противодействию терроризму.

В ходе тренировки отрабатывались отражение нападения условного противника на объекты воинской части, развертывание оперативных групп, действию подразделений антитеррора и других дежурных подразделений, сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий террористических актов.

Отработаны практические действия личного состава суточного наряда и подразделений антитеррора при обнаружении подозрительных предметов и бесхозных вещей.

Периодическое проведение подобных тренировок позволяет поддерживать уровень практической подготовки подразделений противодействия терроризму на высоком уровне.

Справочно:

Щёлковский ОКИК выполняет важнейшие задачи по проведению сеансов связи и управления российскими космическими аппаратами военного, социально-экономического и научного назначения, приему и обработке всех видов измерительной информации, контролю технического состояния бортовой аппаратуры космических аппаратов, поддержанию заданных параметров глобального навигационного поля, обеспечению телевизионной и радиосвязью Международной космической станции, а также участию в проведении летных испытаний и отработке образцов перспективных космических средств военного и двойного назначения.

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