26.09.2021 (11:08)

Сборная Вооруженных Сил РФ выиграла общекомандный зачет 58-го чемпионата мира среди военнослужащих по боксу

Сборная Вооруженных Сил Российской Федерации на завершившемся в Москве 58-м чемпионате мира среди военнослужащих по боксу завоевала семь золотых, четыре серебряные и бронзовую медали и выиграла общекомандный зачет турнира.

Второе место в общекомандном зачете завоевали сборные Казахстана и Узбекистана, в активе которых по три золотых, одна серебряная и три бронзовые медали, четвертой стала команда Бразилии (1-2-2), а пятой - сборная Белоруссии (1-1-1).

Соревнования проходили в десяти весовых категориях у мужчин и в пяти – у женщин. Всего на московском турнире выступили 231 боксёр из 36 стран, и за время чемпионата мира состоялись 216 боев.

Триумфаторами 58-го чемпионата мира среди военнослужащих по боксу, который впервые в истории прошел в России, стали Екатерина Пальцева (до 51 кг), Дарья Абрамова (до 57 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг), Дмитрий Двали (до 52 кг), Овик Оганнисян (до 56 кг), Иван Ступин (до 69 кг) и Раджаб Раджабов (до 81 кг). Серебряные медали выиграли Константин Опольский (60 кг), Алексей Семыкин (до 75 кг), Иван Сагайдак (до 91 кг) и Святослав Тетерин (свыше 91 кг) стали серебряными призерами, а Володя Мнацаканян (до 49 кг) стал бронзовым призером.

Прапорщик Екатерина Пальцева (до 51 кг) единогласным решением судей победила Джиордану Сорентино.

Гвардии рядовой Дарья Абрамова (до 57 кг) единогласным решением судей одолела Болортуул Тумурхуаг из Монголии.

Прапорщик Саадат Далгатова (до 69 кг) единогласным решением судей оказалась сильнее Барбары Марии Сантос из Бразилии.

Старший лейтенант Овик Оганнисян (до 56 кг) раздельным решением судей (4:0) победил Энх-Амара Харкхуу из Монголии.

Рядовой Иван Ступин (до 69 кг) раздельным решением судей (4:1) победил Кристиана Паласио Медана из Венесуэлы.

Прапорщик Раджаб Раджабов (до 81 кг) раздельным решением судей (4:1) одолел Мохаммеда Хоумра из Алжира.

Судейская комиссия чемпионата мира среди военнослужащих пересмотрела результат финального поединка в весовой категории до 52 кг у мужчин, в котором встречались представитель команды Вооруженных Сил Российской Федерации гвардии рядовой Дмитрий Двали и Дамир Абдикадир из Казахстана.

Изначально решение судей разделились в пользу Абдикадира – 3:2, но сразу после боя команда Вооруженных Сил РФ подала протест, который в итоге был удовлетворен. Таким образом, Двали стал победителем чемпионата мира среди военнослужащих.

К сожалению, рядовой Алексей Семыкин (до 75 кг) раздельным решением судей (2:3) уступил Тимуру Нурсеитову из Казахстана.

И гвардии рядовой Константин Опольский (60 кг) раздельным решением судей (2:3) проиграл Шункору Абдурасулову из Узбекистана. Гвардии старший лейтенант Иван Сагайдак (до 91 кг) раздельным решением судей (2:3) уступил Абзалу Кутубекову.

Курсант Святослав Тетерин (свыше 91 кг) раздельным решением судей (1:3) проиграл Лазизбеку Мулложонову из Узбекистана.

Россиянки прапорщик Мария Уракова (до 75 кг) и рядовой Нуне Асатрян (до 60 кг) завершили свои выступления на четвертьфинальной стадии, а лейтенант Алексей Мазур (до 64 кг) – на стадии 1/8 финала.



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