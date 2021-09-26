26.09.2021 (10:57)

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара выиграл «бронзу» в эстафете на Кубке России по велоспорту

В Челябинской области прошёл Кубок России по маунтинбайку в эстафете. В турнире принимали участие три команды, представлявшие Челябинскую и Свердловскую области, а также Удмуртскую Республику.

В составе сборной Удмуртии бронзовую медаль в эстафете завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Павел Балобанов. Лучшее время в гонке показала команда Челябинской области, вторыми дистанцию преодолели спортсмены Свердловской области.

Перед окончанием сезона Павлу Балобанову предстоит побороться за медали на трех всероссийских стартах, ближайшие из них – чемпионат России в дисциплине «гонка в гору» и чемпионат России по велокроссу.



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