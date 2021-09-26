26.09.2021 (10:45)
«Серебро» в эстафете на летнем Первенстве России по биатлону завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА из Санкт-Петербурга
В Уфе - столице Башкортостана состоялись соревнования Первенства России по летнему биатлону среди юниоров и юниорок. Спортсмены соревновались в индивидуальных, спринтерских и эстафетных гонках на роллерах. Всего в турнире выступили 192 участника из 35 регионов страны.
В эстафетной гонке серебряным призером стал рядовой спортивной роты ЦСКА из Санкт-Петербурга Павел Ляшок, выступив вместе с Дмитрием Шамукаевым, Ильей Астаховым и Евгением Смирновым. Спортсмены преодолели 7 с половиной километров с результатом 1 час 19 минут и 16,6 секунды.
Первенствовала команда Республики Башкортостан, финишировав с результатом 1 час 18 минут и 39,4 секунды. Тройку лидеров замкнули представители Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, показав результат 1 час 19 минут и 40,7 секунды.