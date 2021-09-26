26.09.2021 (10:34)

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург стал победителем чемпионата России по велосипедному спорту

В Майкопе завершился чемпионат России по велосипедному спорту. Спортсмены состязались в групповых гонках шоссе – многодневной гонке.

Среди мужчин на дистанции 124 км победу одержал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург *Артем Гомозков*, финишировав с результатом 2 часа 45 минут 42 секунды, выиграв соперников благодаря набранным на дистанции 0:12 бонусам.

Серебряную медаль завоевал представитель Самарской области Никита Шульниченко, показав результат 2 часа 45 минут 42 секунды (0:7 бонусов).

Третье место занял Николай Потекало из Санкт-Петербурга (2 часа 45 минут 42 секунды).



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