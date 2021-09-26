26.09.2021 (10:07)

Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота проводят стрельбы из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатомётов

Стрельбы проходят в рамках контрольных занятий с военнослужащими. Офицеры и прапорщики соединений и воинских частей выполняют упражнения контрольных стрельб из пистолета Макарова. Военнослужащие по призыву и контракту, проходящие службу на должностях рядовых и сержантов, выполняют стрельбы из РПГ-7 автоматов и пулеметов Калашникова. Также мотострелки выполняют нормативы по метанию боевых гранат.

В ходе занятия по огневой подготовке с военнослужащими объединения проводятся тренировки в однообразии прицеливания, выполняются нормативы по неполной разборке и сборке автомата Калашникова, скрытому перемещению к огневому рубежу, заряжанию магазина учебными патронами. Около половины занятий проходят в тёмное время суток.

Всего в мероприятии боевой подготовки задействовано более 500 военнослужащих.

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