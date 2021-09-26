26.09.2021 (10:23)
На Камчатке отражено нападение условных диверсантов на управление Войск и сил на Северо-востоке России
Военнослужащие дежурного подразделения центра обеспечения Войск и сил на Северо-востоке России провели учение по отражению нападения условной группы диверсантов на штаб управления.
Мероприятие было проведено в соответствии с планом тренировок расчётов дежурных подразделений Тихоокеанского флота.
По легенде учения условный противник планировал скрытно проникнуть в штаб и командный пункт ОКВС с целью совершения диверсии. Задача подразделения охраны и обороны – вовремя обнаружить и уничтожить условного неприятеля.
После получения информации от дежурной службы и технических средств охраны о нападении на охраняемый объект, с командного пункта ОКВС был подан сигнал дежурному подразделению на отражение нападения условных террористов.
Военнослужащие подразделения антитеррора отразили нападение более 20 условных диверсантов на территорию штаба, блокировали их и провели захват.
Все подразделения действовали слаженно и справились с поставленными задачами. В отработке вводной было задействовано более 80 военнослужащих и несколько единиц военной техники.