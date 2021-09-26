26.09.2021 (09:57)

Моряки ТОФ приняли участие в фестивале «Литература Тихоокеанской России

В главной базе Тихоокеанского флота состоялась встреча военнослужащих и гражданского персонала Приморской флотилии разнородных сил с известными российскими писателями в рамках фестиваля «Литература Тихоокеанской России».

Встреча моряков с писателями состоялась на борту корабля-измерительного комплекса «Маршал Крылов».

Личный состав корабля познакомился с интересными писателями, среди которых Андрей Геласимов, Даниэль Орлов и Алексей Варламов.

В ходе общения с писателями моряки-тихоокеанцы проявили интерес к современной прозе, в особенности к дальневосточной тематике произведений российских авторов.

Диалог писателей с военнослужащими ТОФ прошел со взаимным интересом, который показал важность проведения подобных мероприятий.

Справочно:

Фестиваль «Литература Тихоокеанской России» проводится во Владивостоке с 2018 года и объединяет около 3 тысяч участников из Приморского края, всех регионов Дальнего Востока, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Китая, Японии, Республики Корея, Вьетнама и Франции.

Андрей Геласимов, современный русский писатель и педагог, Лауреат премий имени Аполлона Григорьева (2003), журнала "Октябрь" (2003, 2015), "Студенческий Букер" за роман "Рахиль" (2004). В 2009 году получил премию "Национальный бестселлер" за роман "Степные боги", в 2013 – приз за лучший сценарий на Фестивале российского кино в Онфлере, Франция. Лауреат премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева в номинации "Длинная проза" (2019) за роман «Роза ветров» (об адмирале Невельском).

Даниэль Орлов, писатель, издатель, председатель Союза писателей Санкт-Петербурга. Дипломант Волошинского конкурса в Коктебеле в 2010, 2014 гг. Премия «Ясная поляна» длинный список за роман "Саша слышит самолёты" в 2015 г. Премия им. Н. В. Гоголя в номинации "Шинель" за роман "Саша слышит самолёты" в 2015 г. Лауреат Международного конкурса драматургии "Автора на сцену!". Премия журнала "Дружба народов" за повесть "Счастливая жизнь в долг".

Алексей Варламов, русский писатель и публицист, исследователь истории русской литературы XX века. Лауреат премии "Антибукер" и премии Лейпцигского литературного клуба "Lege Artis" за лучший русский рассказ (1995), национальной литературной премии "Большая книга" (2007), Патриаршей литературной премии (2013), премии "Студенческий Букер" за роман "Мысленный волк" и международной премии "Писатель XXI века" (2015), премии губернатора Кировской области в номинации "Премия имени А.С. Грина" за книгу "Александр Грин" (2018).

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